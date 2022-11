Etensresten in Iraakse grotten tonen aan dat neanderthalers fijnproevers waren

Lang dachten we dat neanderthalers overleefden op een dieet van bessen en vlees. Maar onderzoekers van John Moores Universiteit hebben verkoolde overblijfselen gevonden van wat de oudste gekookte maaltijd ter wereld lijkt te zijn. Deze zijn opgegraven in een grottencomplex in Noord-Irak.

De bevindingen tonen aan dat neanderthalers complexe maaltijden maakten en mogelijk fijnproevers waren. Ze gebruikten verschillende vormen van voedselbereiding, van mengen en weken tot koken en stampen.

Er is ook bewijs gevonden van mengsels van zaden in voedselproducten die zorgden voor unieke plantensmaken. Daaruit blijkt dat neanderthalers speciale smaakvoorkeuren hadden.

De onderzoekers hebben geprobeerd de recepten na te maken met behulp van zaden die in de buurt van de grotten zijn verzameld. "Het werd een combinatie van een pannenkoek en een flatbread die heel smakelijk was - met een soort nootachtige smaak", zei een van de onderzoekers.

De verbrande voedselresten zijn de oudste die ooit zijn gevonden. De onderzoekers stuitten op de resten in de Shanidar-grot, zo'n 800 kilometer ten noorden van de Iraakse hoofdstad Bagdad in het Zagros-gebergte. Ze zijn ongeveer 70.000 jaar oud en werden ontdekt in een van de vele haarden in grotten waar veel neanderthalers woonden.

Volg de wetenschap Ontvang meldingen bij wetenschapsnieuws Blijf met meldingen op de hoogte

Aanbevolen artikelen