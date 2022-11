Dieet met brokjes verkleint de milieu-impact van huisdieren aanzienlijk

Een hond van 10 kilo eet gemiddeld 534 calorieën per dag. Als we de productie-uitstoot van dat voedsel meerekenen, stoot een hond met een droogvoerdieet ongeveer 828 kilo CO2 per jaar uit. Een hond die een zogenoemd nat dieet volgt, waarvan de productie veel meer impact heeft op het milieu, stoot wel 6.541 kilo CO2 per jaar uit. Dat is bijna zeven keer zoveel.