Meteoriet op Britse oprijlaan bevat aanwijzing voor hoe water op aarde kwam

Een meteoriet die op een Britse oprijlaan is terechtgekomen, biedt sterke aanwijzingen voor het ontstaan van leven op aarde. De ruimtesteen bevat namelijk water, dat sterk lijkt op het water op onze planeet.

Water was cruciaal voor het ontstaan van leven op aarde. Maar wetenschappers zijn nog niet zeker hoe dat water hier terecht is gekomen. Een breedgedragen theorie is dat planetoïden van buiten ons zonnestelsel het water meenamen. De meteoriet die in februari 2021 in het Engelse dorp Winchcombe neerkwam, ondersteunt die theorie.

Als een planetoïde of meteoroïde inslaat op aarde noemen we dat een meteoriet. Het exemplaar in Winchcombe is een van de onaangetastse meteorieten die ooit is gevonden, zegt onderzoeker Ashley King van het Britse Natural History Museum.

Onderzoekers waren er al snel na de inslag bij. Daardoor was de steen nog amper blootgesteld aan de elementen. Zo had regen het onderzoek naar de meteoriet bijvoorbeeld kunnen vertroebelen.

In het laboratorium bleek dat de meteoriet maar liefst 4,6 miljard jaar oud was. De inslag was ook op veel camerabeelden in de woonwijk terug te zien. Daardoor konden onderzoekers uitrekenen waar de ruimterots vandaan kwam. Waarschijnlijk uit de planetoïdengordel tussen Jupiter en Mars. De meteoriet deed er bijna 300.000 jaar over om hier te komen.

Volgens King komt de samenstelling van het water in de gevonden meteoriet overeen met het water in onze oceanen. "Dat zou kunnen betekenen dat planetoïden de belangrijkste bron van water waren", zegt hij. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances.

