James Webb legt door pasgeboren ster gevormde hemelse zandloper vast

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft opnieuw een prachtig beeld uit het heelal vrijgegeven dat gemaakt is door de James Webb-ruimtetelescoop. Op het beeld is een een soort zandloper te zien van oranje en blauwe stoffen die vrijkomen uit een pasgevormde ster, die zich in het midden bevindt.

De kleurrijke wolken zijn alleen zichtbaar in het infraroodlicht en waren nog nooit eerder gezien. De James Webb-telescoop heeft dat nu mogelijk gemaakt met zijn infraroodcamera, melden NASA en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA woensdag.

De jonge ster L1527 zelf blijft op de foto in het donker verborgen achter een ronddraaiende gasschijf aan de hals van de zandloper. Aan de boven- en onderkant schiet het licht van de ster naar buiten, waardoor de zandlopervormige wolken oplichten.

De ster is volgens NASA slechts 100.000 jaar oud. Voor kosmische begrippen is de ster daarmee qua leeftijd nog maar een baby. Het pasgeboren hemellichaam is nog niet in staat zijn eigen energie op te wekken.

Volgens NASA biedt het beeld van de ster een kijkje in hoe onze zon en ons zonnestelsel eruitzagen toen ze nog in hun kinderschoenen stonden. De ster staat op ongeveer 430 lichtjaar van de aarde en bevindt zich in een kraamkamer van honderden andere pasgevormde sterren.

De James Webb-telescoop is de krachtigste ruimtetelescoop ooit en kijkt sinds juli het heelal in. Dat leverde de afgelopen maanden al tal van unieke beelden uit de ruimte op.

