Spermaproductie neemt wereldwijd nog sneller af dan gedacht

De spermaproductie van mannen wereldwijd gaat sneller achteruit dan we al dachten. Onderzoekers vrezen dat we een omslagpunt naderen. Dan is de vruchtbaarheid van de meerderheid van de mannen in gevaar.

Uit onderzoek uit 2017 bleek dat het aantal zaadcellen bij Westerse mannen in een enkele ejaculatie tussen 1973 en 2011 met meer dan 50 procent was gedaald.

Dezelfde onderzoekers keken wat er de laatste tien jaar is gebeurd. Daarvoor namen ze meerdere studies tussen 2014 en 2019 naar sperma onder de loep. Vervolgens voegden ze die data toe aan hun oude gegevens.

De conclusie is dat de gemiddelde spermaconcentratie tussen 1973 en 2018 daalde van 101 miljoen zaadcellen tot 49 miljoen zaadcellen per milliliter. Dat is een daling van 51,6 procent. En sinds 2000 is die jaarlijkse afname aan het versnellen.

De nieuwe gegevens bevatten ook spermamonsters van mannen uit Zuid- en Midden-Amerika, Afrika en Azië. De nieuwe studie zou daarom wereldwijd een beter beeld geven dan de analyse van 2017.

'Wereldwijde zaadcrisis moeten we nu aanpakken'

Volgens hoofdonderzoeker Hagai Levine aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem is er sprake van een wereldwijde zaadcrisis. "Die moeten we nu aanpakken, voordat we een omslagpunt bereiken, die misschien niet meer omkeerbaar is", zegt hij.

Uit eerdere studies is gebleken dat de vruchtbaarheid in gevaar komt als de spermaconcentratie onder de 40 miljoen zaadcellen per milliliter komt. Hoewel het gemiddelde volgens de laatste schattingen nog boven die hoeveelheid ligt, zullen er uiteindelijk steeds meer mannen zijn die niet boven de drempel van 40 miljoen komen, denkt Levine.

Gemiddeld ligt het aantal zaadcellen per ejaculatie meestal tussen de 40 en 300 miljoen per milliliter.

Vruchtbaarheid neemt af door chemicaliën en roken

De studie heeft ook beperkingen. Zo is bijvoorbeeld niet gekeken naar de kwaliteit van het sperma. Ook is niet gekeken naar wat de afname veroorzaakt, al bestaan hierover verschillende theorieën. Een daarvan is de toename van chemicaliën die zwangere vrouwen doorgeven aan de baby in de buik.

Ook zijn veel deskundigen het erover eens dat factoren als roken, drinken, obesitas en slechte voeding een negatieve uitwerking hebben op de zaadproductie.

De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Human Reproduction Update.

