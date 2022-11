Ook ratten bewegen ritmisch mee met Mozart, Queen en Lady Gaga

Ratten bewegen net als mensen instinctief op een ritmische manier als ze muziek horen, blijkt uit een recente studie van de universiteit van Tokyo. Onderzoekers hebben bewezen dat de theorie in elk geval opgaat bij muziek van Mozart, Queen en Lady Gaga.

Het bijzondere is dat deze natuurlijk aangeboren eigenschap tot nu toe alleen bij mensen en een handvol andere dieren was bewezen, zoals kaketoes. De onderzoekers publiceerden de resultaten vrijdag in Science Advances.

Volgens hoofdonderzoeker Hirokazu Takahashi is het "ratten aangeboren om te bewegen als ze een ritmische beat horen, zonder enige training en zelfs als ze nooit eerder bewust aan muziek zijn blootgesteld". Dat zegt hij in The Guardian.

In Tokio werden tien ratten voorzien van kleine draadloze metertjes die zelfs de kleinste ritmische beweging vastlegden. De onderzoekers speelden vervolgens vijf muziekstukken af in verschillende snelheden om te kijken of er verschillende reacties volgden. Dit bleek het geval: de ratten reageerden elke keer in het tempo van de muziek.

Onder de muziekfragmenten waren Sonata voor twee piano's in D Major van Mozart, Born This Way van Lady Gaga en Another One Bites The Dust van Queen. Het experiment werd ook uitgevoerd met twintig mensen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Muziek heeft ook effect op emoties van ratten

De ratten blijken hun hoofd op dezelfde manier ritmisch te bewegen als mensen. Volgens de onderzoekers bewijzen deze resultaten dat de reactie op muziek niet volledig cultureel is aangeleerd, maar deels genetisch is overgedragen.

"Muziek blijkt bij de ratten ook een verregaand effect op hun emoties teweeg te brengen", leggen zij uit. De volgende stap is onderzoek naar de exacte neurologische verbinding die in het hoofd wordt gemaakt bij het horen van een ritmische beat.

Bij specifiekere resultaten zou deze kennis kunnen bijdragen aan het gebruik van muziek als therapie, doordat bepaalde nummers of ritmes een effect in de hersenen kunnen genereren.

Aanbevolen artikelen