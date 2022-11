Luizenkam bevat oudste alfabetzin ooit: 'Moge deze slagtand luizen bestrijden'

Op een ivoren luizenkam van ruim drieduizend jaar oud is de oudste volledige zin in het vroegste alfabet aangetroffen. "Moge deze slagtand de luizen in het haar en in de baard bestrijden", staat op de kam.

In 2017 is het artikel al ontdekt in Israël, maar pas in december vorig jaar werden de ondiepe gravures opgemerkt. De spreuk staat in Kanaänitisch schrift, concluderen de onderzoekers in de Jeruzalem Journal of Archaeology. Dat is het vroegste alfabet van ongeveer 3.800 jaar oud.

"De inscriptie is heel menselijk", zegt archeoloog Yosef Garfinkel aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. "Op de kam staat een wens om luizen in het haar en in de baard te vernietigen. Sprays en moderne medicijnen waren er toen niet."

De kam van 3,5 bij 2,5 centimeter groot komt uit Lachis in het Oude Nabije Oosten, de op een na belangrijkste stad in het koninkrijk Juda. De onderzoekers denken dat het artikel uit 1700 voor Christus stamt. Het product bewijst dat mensen al duizenden jaren last hebben van luizen. Op foto's van de onderzoekers is zelfs het restant van een hoofdluis op de kam te zien.

Er zijn tot nu toe twee andere alfabetteksten uit de bronstijd periode gevonden, schrijft NRC. Een dolk uit 1700 à 1550 voor Christus heeft een onleesbare inscriptie. Op een potscherf uit 1450 voor Christus staan woorden als "slaaf" en "honing".

Technische tekening van de luizenkam. Foto: Daniel Vainstub

