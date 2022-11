Hartziekten bij vrouwen met migratieachtergrond: de kennis blijft achter

We weten minder over de risico's op hart- en vaatziekten bij vrouwen dan bij mannen. Maar nog minder kennis is er over die risico's bij vrouwen met een migratieachtergrond. Dat komt doordat onderzoeken nog steeds te veel gericht zijn op de witte man, concludeert onderzoeker Renee Bolijn. Hierdoor krijgen deze vrouwen pas later de juiste zorg.

"Ook reageren vrouwen slechter op medicijnen en behandelingen, omdat ook die vooral op mannen getest zijn", zegt Bolijn tegen NU.nl. Donderdag promoveert ze op dit onderwerp aan het Amsterdam UMC.

Het overgrote deel van de kennis over hart- en vaatziekten is gebaseerd op onderzoek naar mannen. Lang zagen onderzoekers mannen als de norm voor een hele bevolking. "Mensen met een migratieachtergrond meenemen in hun onderzoek, daar slagen onderzoekers - die vaak zelf ook wit zijn - lang niet altijd in", zegt Bolijn.

Bekend was al dat vrouwen hierdoor in het algemeen slechter af zijn dan mannen als ze een hart- of vaatziekte krijgen. Bolijn heeft aanwijzingen dat het risico het grootst is voor vrouwen uit etnische minderheidsgroepen in Nederland. Vooral voor vrouwen van Hindoestaans-Surinaamse en Turkse afkomst, blijkt uit haar onderzoek.

Dat is volgens de gezondheidswetenschapper en epidemioloog mogelijk te verklaren doordat zij minder vaak meedoen aan onderzoeken. Daardoor worden klachten die kunnen wijzen op een hartziekte wellicht sneller over het hoofd gezien bij deze groep. Ze geeft andere onderzoekers dan ook het advies om hun onderzoeken inclusiever te maken.

Moeite om de symptomen te herkennen bij vrouwen

Feit is wel dat mannen een groter risico op hart- en vaatziekten hebben dan vrouwen. Ook zijn mannen gemiddeld tien jaar jonger als ze te maken krijgen met een hart- of vaatziekte dan vrouwen.

Maar het verschil tussen mannen en vrouwen wordt kleiner naarmate de leeftijd oploopt. Zeker na de overgang neemt het risico voor vrouwen toe. Bolijn: "Ik denk alleen dat vrouwen en zorgverleners meer moeite hebben om symptomen te herkennen. Bij een hartinfarct zijn die bijvoorbeeld anders en minder duidelijk dan bij mannen."

Wel is het verschil in kennis over gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen volgens haar verbeterd. Zo bestaan er sinds 2016 richtlijnen om resultaten apart te vermelden op basis van sekse en gender. Toch is de genderkloof nog niet gedicht. "De veranderingen zijn gestaag terug te zien in de resultaten. Voorlopig zijn mannen nog in de meerderheid", zegt de aanstaand promovendus.

Ook op andere terreinen voor medische zorg zijn onderzoeken en behandelingen vooral gericht op mannen. Toch liet minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers onlangs weten geen noodzaak te zien in het extra beschikbaar stellen van geld voor onderzoek naar man-vrouwverschillen in de gezondheidszorg.

Op de website van de Hartstichting vind je wat bekende signalen van hartklachten bij vrouwen zijn.

