Veel meer zeedieren dan gedacht kunnen volgens onderzoek communiceren

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Britse omroep sprak met hoofdonderzoeker Gabriel Jorgewich-Cohen. Hij startte zijn onderzoek door opvangplekken in dierentuinen vol te hangen met speciale audio- en videoapparatuur.

Jorgewich-Cohen onderzocht een brughagedis, een longvis, een wormsalamander en liefst vijftig verschillende soorten schildpadden. Bij de laatstgenoemde dieren kreeg hij inzicht over wanneer ze bijvoorbeeld wilden paren of uit het ei wilden komen. "In die situatie zingen de schildpadden vanuit het ei", beweert Jorgewich-Cohen.