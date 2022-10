Eruptie onderzeese vulkaan bij Tonga blies recordhoeveelheid waterdamp lucht in

De explosieve uitbarsting van de onderzeese vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai in januari dit jaar heeft een record opgeleverd. De eruptie stond al te boek als de meest heftige in de afgelopen 139 jaar. Nu blijkt dat er liefst 150.000.000.000 kilo waterdamp in de stratosfeer terecht is gekomen. Mogelijk voelt de aarde daardoor tijdelijk een fractie warmer aan.

De 150 teragram waterdamp was onderdeel van een rookpluim van as, gas en stoom dat bij de onderzeese uitbarsting zeker 58 kilometer de lucht werd in geslingerd. Nog maanden na de uitbarsting werden in de stratosfeer deeltjes opgepikt.

De totale hoeveelheid waterdamp in de stratosfeer zou in één klap met 5 procent zijn vergroot. Onderzoekers vermoeden dat de hoogte van de rookpluim ervoor heeft gezorgd dat zó veel waterdamp in de stratosfeer terecht kon komen.

Natuurgeweld eiste vier levens

Het natuurgeweld veegde op 15 januari dit jaar bijna de eilandengroep Tonga van de kaart. Dat kwam niet door de uitbarsting zelf, die vijfhonderd keer krachtiger was dan de kernbom die op het Japanse Hiroshima viel in 1945. De effecten van de drukgolf waren zelfs in Nederland te meten.

De oorzaak van de verwoesting van Tonga komt door de tsunami die door de schokgolf ontstond. De golf van 15 meter hoog overspoelde het land. Wonderlijk genoeg kwamen er slechts vier personen om het leven.

Twee van hen kwamen te overlijden aan de Peruaanse kust, ruim 10.000 kilometer verderop. Ze werden verrast door kleinere tsunami's als gevolg van de schokgolf.

Amerikaanse onderzoekers houden er rekening mee dat de waterdamp er tijdelijk voor zorgt dat de aarde een fractie warmer is. Mogelijk blijft een deel van de waterdamp nog jaren in de stratosfeer aanwezig, voordat het naar beneden zakt. "Maar het is moeilijk te voorspellen, omdat we nog nooit een uitbarsting van deze schaal hebben meegemaakt", aldus onderzoeker Holger Voemel.

De studie naar de hoeveelheid waterdamp is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Geophysical Research Letters.

