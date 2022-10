Stinkende stof in diepzeevissen mogelijk geschikt om ziektes te genezen

Hoe meer een vis stinkt, hoe beter het dier tegen extreme diepte is beschermd. Dat blijkt uit onderzoek van een groep wetenschappers van de University of Leeds. Een chemische stof zorgt voor de geur die de vis beschermt tegen de hoge druk van het water. De resultaten kunnen nieuw geneeskundig onderzoek vooruithelpen.

In diepe oceanen is de druk vergelijkbaar met een olifant die op een duim staat, zegt de bij het onderzoek betrokken bioloog Mackenzie Gerringer. Als de druk zo hoog wordt, worden de moleculen vervormd. Daardoor werken bepaalde eiwitten niet goed meer. Daarom moet TMAO deze eiwitten beschermen tegen de hoge druk.

Voor het onderzoek is TMAO in water gelegd. De stof hecht zich aan watermoleculen en daardoor wordt het waternetwerk stabiel. Dan vervormt het water de eiwitten niet meer en zijn de vissen beschermd tegen de hoge waterdruk.

Het gebruik van TMAO is eerder gebruikt om mensen te genezen. In 2009 injecteerden Chinese onderzoekers oogbollen van patiënten met glaucoom. Bij deze oogziekte is de druk in de oogbol verhoogd. De TMAO-injecties hadden het gewenste effect: de ogen van de patiënten werden weer gezond.