Stinkende stof in diepzeevissen mogelijk bruikbaar voor genezen ziektes

Hoe stinkender een vis, hoe beter de vis tegen extreme diepte diepte is beschermd. Dat blijkt uit onderzoek van een groep wetenschappers aan de Universiteit van Leeds in Engeland. Een chemische stof zorgt voor de geur die de vis veerkrachtig maakt tegen de hoge druk van het water. De resultaten kunnen helpen bij nieuw onderzoek naar geneeskunde.

De chemische stof waar het om gaat is trimethylamine N-oxide, ook wel TMAO genoemd. De stof veroorzaakt de visgeur die je ruikt als je bijvoorbeeld een viswinkel binnenloopt of op de markt staat.

Watermoleculen plakken normaal gesproken aan elkaar als kleine magneten, er ontstaat dan een zogenoemd waternetwerk. Maar als de druk extreem hoog is wordt dat netwerk uiteengedreven. In diepe oceanen is de druk vergelijkbaar met een olifant die op de duim staat, zegt bioloog Mackenzie Gerringer die betrokken was bij het onderzoek. Als de druk zo hoog wordt, worden de moleculen vervormd waardoor bepaalde eiwitten in vissen niet meer goed werken. Maar TMAO beschermt deze eiwitten tegen de hoge druk.