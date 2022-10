Wetenschappers kunnen magnetisch veld in geluid omzetten: zo (eng) klinkt dat

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Wetenschappers van de Technische Universiteit van Denemarken hebben voor het eerst het magnetische veld rondom de aarde in geluid om weten te zetten. Het is volgens hen een " bijzonder eng " geluid.

Wanneer de zonnewind botst met atomen en moleculen, zoals zuurstof en stikstof, worden die botsingen omgezet in een groenblauw licht. Ook wel bekend als het noorderlicht, of auroris borealis. Dit noorderlicht is dus een visuele weergave van alle geladen deeltjes die botsen met het aardmagnetische veld.