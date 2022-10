De zon is vandaag even deels verduisterd: dit moet je weten

In Nederland is dinsdag tussen 11.08 en 13.03 uur sprake van een gedeeltelijke zonsverduistering. In die kleine twee uur lijkt het alsof er een hapje uit de zon is genomen. NU.nl sprak sterrenkundige Floris van der Tak. Hij vertelt wat je moet weten als je (veilig) wilt kijken.

Door Joost ter Bogt

Een gedeeltelijke zonsverduistering ontstaat doordat de maan om de aarde heen draait. Samen draaien de aarde en de maan weer om de zon heen. Dit doen ze volgens een vast patroon, legt Van Der Tak uit.

Heel soms staat de maan tussen de aarde en de zon in. De zon is veel groter dan de maan. Maar doordat de zon veel verder weg is, lijkt de maan vanaf aarde even groot. Daardoor kan de maan de zon verduisteren.

Een (gedeeltelijke) zonsverduistering ontstaat als de maan tussen de zon en aarde in staat. Foto: Getty Images

'Je kunt het beste rond 12.00 uur gaan kijken'

"Een gedeeltelijke zonsverduistering, zoals die van dinsdag, komt in Nederland gemiddeld eens per jaar voor. Volledige zonsverduisteringen, waarbij het eventjes helemaal donker is, zijn veel zeldzamer in ons land. Daarvan vindt er ongeveer eens per eeuw eentje plaats", vertelt Van der Tak.

De verduistering begint iets na 11.00 uur aan de bovenkant van de zon. Daar zal langzaam een inkeping ontstaan. Die hap uit de zon verplaatst zich in de kleine twee uur naar de linkerzijkant. "Je kunt het beste rond 12.00 uur gaan kijken. Dan is de gedeeltelijke zonsverduistering op het hoogtepunt."

De maan schuift van de bovenkant naar de linkerzijkant van de zon. Foto: Getty Images

Het weer is erg bepalend

Bij het bekijken van de gedeeltelijke zonsverduistering is het weer van groot belang. Bij bewolking is de zon namelijk niet te zien en daarmee de verduistering dus ook niet.

Weerplaza voorspelt voor dinsdagochtend wolkenvelden met opklaringen. De zon zal niet steeds te zien zijn, maar regelmatig wel. In heel Nederland is de gedeeltelijke verduistering op die momenten te zien.

Je moet absoluut niet met het blote oog recht in de zon kijken, vertelt Van der Tak. Dat kan je ogen beschadigen. Een zogenoemd eclipsbrilletje maakt kijken in de zon wel mogelijk. Dat is een soort extra sterke zonnebril.

"Maar heb je die niet, dan kun je ook een telescoop of een verrekijker gebruiken. Als je die op de zon richt en aan het uiteinde - op een afstandje - een vel papier houdt, dan zal daarop de zon met een hap eruit goed te zien zijn."

