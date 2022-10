Astronomen ontdekken enorm zwart gat 'praktisch in onze achtertuin'

Het nieuw ontdekte zwarte gat staat dichter bij aarde dan ieder ander zwart gat dat tot nu toe is ontdekt. Met een afstand van slechts 1.550 lichtjaren bevindt het zwarte gat zich volgens de onderzoekers "praktisch in de achtertuin van de aarde".

Het is voor sterrenkundigen nog steeds een uitdaging om zwarte gaten te ontdekken. De zwaartekracht van een zwart gat is zo groot dat zelfs licht er niet aan kan ontsnappen. Daardoor kunnen zwarte gaten alleen indirect worden ontdekt.

Het fotograferen van een zwart gat is bijna niet mogelijk. Astronomen slaagden daar in 2019 voor het eerst in. Eerder dit jaar werd de tot nu toe beste foto van een zwart gat gemaakt. Dat zwarte gat is op een afstand van 27.000 lichtjaren van de aarde te vinden.