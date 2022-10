Sterrenkundigen spotten helderste lichtflits ooit opgemerkt in het heelal

Sterrenkundigen hebben de helderste lichtflits die ooit is opgemerkt in het heelal gespot. De zogeheten gammaflits ontstond waarschijnlijk toen een gigantische ster ontplofte.

Volgens wetenschappers is de flits veroorzaakt door een stervende ster, die zeker dertig keer zo groot is als onze zon. De gebeurtenis vond op 2,4 miljard lichtjaar van onze aarde plaats. Als sterren ontploffen, ontstaat er een zwart gat.

Bij deze flits kwam er 18 tera-elektronvolt aan energie vrij. Dat is een 18 met 12 nullen erachter. De flits werd op 9 oktober voor het eerst opgemerkt door telescopen. Het licht ervan is nog steeds te zien.

De hoeveelheid energie die in zo'n korte tijd vrijkomt, is zo groot dat het bijna niet voor te stellen is. In een aantal minuten kan er meer energie vrijkomen dan de zon in tien miljard jaar uitstraalt.