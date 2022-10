Wetenschappers vinden microplastic in grote hagelstenen

Sloveense wetenschappers hebben als eerste ter wereld microplastic in hagelstenen gevonden. Volgens de onderzoekers hebben de microplastics mogelijk ook bijgedragen aan de vorming van grote ijsballen of klonten.

Het riviergebied Kolpa in het zuidoosten van Slovenië werd in juni 2019 getroffen door een hevige hagelstorm. De hagelstenen waren tot 13 centimeter groot. De enorme hagelstenen werden op 11 kilometer boven het aardoppervlak gevormd in de troposfeer, de onderste laag van de dampkring.

Microplastics zijn kleine stukjes plastic van minder dan 5 millimeter groot die in het milieu terechtkomen. Dat bewijst dat vezelachtige deeltjes duizenden kilometers boven het aardoppervlak en hoog in de troposfeer kunnen reizen, zo stelt het onderzoek.

"We zijn blij dat we als eersten ter wereld hebben bewezen dat microplastic in de troposfeer aanwezig is. Eerdere studies werden slechts een paar meter boven de grond uitgevoerd en er waren eerder geen resultaten vrijgegeven over de troposfeer", aldus onderzoeker Manca Kovač Viršek van het Sloveense Instituut voor Water tijdens een persconferentie.