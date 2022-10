Microplastics in lucht dragen mogelijk bij aan vorming van enorme hagelstenen

Sloveense wetenschappers hebben als eersten ter wereld microplastics in hagelstenen aangetroffen. Volgens de onderzoekers hebben de microplastics mogelijk ook bijgedragen aan de vorming van grote ijsballen of -klonten.

Door onze nieuwsredactie

Het riviergebied Kolpa in het zuidoosten van Slovenië werd in juni 2019 getroffen door een hevige hagelstorm. De hagelstenen waren tot 13 centimeter groot. De enorme hagelstenen werden op 11 kilometer boven het aardoppervlak gevormd in de troposfeer, de onderste laag van de dampkring.

Onderzoekers van onder meer de universiteit van Ljubljana analyseerden de hagelstenen. Ze vonden naast bacteriën en sedimentaire deeltjes afkomstig van woestijnzand ook verschillende microdeeltjes.

Microplastics zijn kleine stukjes plastic van minder dan 5 millimeter groot die in het milieu terechtkomen. Dat bewijst dat vezelachtige deeltjes duizenden kilometers boven het aardoppervlak en hoog in de troposfeer kunnen reizen, zo wordt gesteld in het onderzoeksrapport.

"We zijn blij dat we als eersten ter wereld hebben bewezen dat microplastic in de troposfeer aanwezig is. Eerdere studies werden slechts een paar meter boven de grond uitgevoerd en er waren eerder geen resultaten vrijgegeven over de troposfeer", zei onderzoeker Manca Kovac Virsek op een persconferentie.

De onderzoekers kunnen niet met zekerheid zeggen dat microplastic de enige factor was die drie jaar geleden heeft bijgedragen aan de vorming van gigantische hagelstenen. Daarvoor is verder onderzoek nodig.

