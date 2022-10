Hoogbejaarden met scherpe geest hebben grotere neuronen dan de meesten

Hoogbejaarden die nog over een scherpe geest beschikken, hebben veel grotere neuronen dan mensen die vele jaren jonger zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Northwestern University in de Amerikaanse staat Illinois.

Het gaat om mensen die ouder dan tachtig jaar zijn. Bij deze zogenoemde superagers is er iets bijzonders aan de hand in een hersengebied dat de entorinale schors wordt genoemd. Dat gebied is belangrijk voor ons geheugen. Het is ook het eerste deel dat wordt aangetast als iemand de ziekte van Alzheimer heeft.