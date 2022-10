Meteoriet die dinosauriërs doodde veroorzaakte wekenlange mega-aardbeving

Delen via E-mail

De meteoriet die zo'n 65 miljoen jaar geleden alle dinosaurussen doodde, veroorzaakte bij zijn inslag een mega-aardbeving. Amerikaanse onderzoekers vermoeden nu dat de aarde zeker wekenlang en misschien zelfs maandenlang schokte.

Er zou een enorme hoeveelheid energie zijn vrijgekomen. Ter vergelijking: bij de krachtigste aardbeving in de recente geschiedenis - met een magnitude van 9,0, nabij Sumatra - kwam een energie vrij van zo'n 20.000 atoombommen. De inslag van de meteoriet wekte zo'n 50.000 keer meer energie op dan toen, vermoeden de onderzoekers.

Onderzoeksleider Hermann Bermúdez heeft op diverse locaties de grond en zeebodems onderzocht. Zo ook op het eiland Gorgonilla, dat op zo'n 3.000 kilometer ligt van de plek in de Golf van Mexico waar de meteoriet insloeg.

Op de bodem van de oceaan nabij het eiland vond Bermúdez sporen van een aardbeving op kleine glazen druppels. Dat is gesmolten gesteente dat bij de inslag van de meteoriet in de vorm van glazen druppels over de planeet vloog.