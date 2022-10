Bijna 90 procent van zeedieren loopt risico als CO2-uitstoot toeneemt

Maar liefst 87 procent van de zeedieren loopt een groot risico als de uitstoot van broeikasgassen toeneemt, blijkt uit een recent verschenen klimaatonderzoek . Met name roofdieren als haaien en tonijnen krijgen het zwaar te verduren als de oceanen snel opwarmen.

Wetenschappers hebben de risico's van de opwarming van de aarde vastgesteld voor 25.000 zeedieren. Ze beoordeelden de risico's voor allerlei soorten zeeleven, van plankton tot walvissen, met leefgebieden van de tropen tot aan de polen.

De klimaatrisico-index beoordeelt het aanpassingsvermogen en de fysieke kenmerken van de dieren in twee scenario's: als de uitstoot van broeikasgassen verder toeneemt, of als de uitstoot vanaf nu afneemt.

Als de uitstoot toeneemt, kan de gemiddelde oceaantemperatuur in 2100 met 3 tot 5 graden gestegen zijn. In dat geval zullen er zeedieren zijn die in 85 procent van hun oorspronkelijke leefgebied extra risico's lopen, concluderen de onderzoekers. 87 procent van de dieren loopt dan een "hoog" of "kritiek klimaatrisico". Wat de precieze gevolgen zijn, is onduidelijk.

De onderzoekers zagen dat roofdieren als haaien en tonijnen een groter risico lopen dan soorten die lager in de voedselketen staan. De roofdieren houden het ecosysteem in zee in balans, bijvoorbeeld omdat ze de overpopulatie van andere zeedieren opeten.

Vooral in (sub)tropische ecosystemen lopen dieren in het water een hoog risico. Het gaat dan om gebieden in de buurt van de evenaar. Ook koraalriffen aan de kust vallen daaronder.

Als watertemperatuur beperkt stijgt, dalen risico's drastisch

In het scenario waarin er meer broeikasgassen worden uitgestoten, krijgt ook de mensheid te maken met de gevolgen van een veranderende vispopulatie. Volgens het onderzoek lopen kabeljauwen en kreeften een groot risico. Die soorten leven in wateren bij lage-inkomenslanden, waar de bevolking economisch sterker afhankelijk is van de visserij.

In het andere scenario namen de wetenschappers de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs als uitgangspunt. De gemiddelde oceaantemperatuur zou dan 1 tot 2 graden zijn gestegen in 2100. In dat geval vermindert het risico voor bijna al het zeeleven (98,2 procent) of is zelfs helemaal weggenomen.

Aan het onderzoek werkten wetenschappers uit onder meer Canada, Duitsland en de Filipijnen mee. Met de klimaatrisico-index hopen de onderzoekers bij te dragen aan oplossingen voor het behoud van de zeedieren.

