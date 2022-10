Nobelprijs voor ontdekkingen in kwantummechanica: 'Zat er al lang aan te komen'

De Nobelprijs voor de Natuurkunde gaat dit jaar naar drie wetenschappers die baanbrekende ontdekkingen hebben gedaan op het gebied van kwantummechanica. Het gaat om de Fransman Alain Aspect, Amerikaan John Clauser en Oostenrijker Anton Zeilinger. Zij delen de prijs. Dankzij de ontdekking kunnen we nu supersnel internet bouwen.

"Het begrip van kwantumverstrengeling is al honderd jaar oud", zegt Beenakker. De Ierse natuurkundige John Bell bedacht in de jaren zestig een proef om de theorie te bewijzen. De Nobelprijswinnaars deden vervolgens experimenten die aantoonden dat deeltjes met elkaar verstrengeld zijn. "Als Bell nog had geleefd, dan was hij de held geweest", zegt Beenakker.