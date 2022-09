Honden ruiken wanneer mensen gestrest zijn volgens nieuwe studie

Delen via E-mail

Honden kunnen aan onze adem en ons zweet ruiken als we gestrest zijn. Dat blijkt uit een nieuwe studie aan de Queen's University in Noord-Ierland. Dit kan nuttig zijn voor het trainen van hulp- en therapiehonden.

Onderzoekers gebruikten alleen monsters van proefpersonen van wie de bloeddruk en hartslag stegen tijdens de test. Die geuren stopten ze vervolgens in een buisje. In weer een ander buisje zaten de monsters van het moment dat de deelnemers ontspannen waren.

De honden moesten in een proefopstelling aan verschillende buisjes ruiken. Al gauw leerden alle honden de geur van stress herkennen én te onderscheiden van andere geuren. In ruim 650 van de 700 keren wezen de honden het juiste buisje aan.

Volgens de onderzoekers toont hun test aan dat mensen een andere geur afgeven als ze gestrest zijn. Honden kunnen dit dus goed onderscheiden van onze geur op het moment dat we ontspannen zijn.

De studie laat volgens de wetenschappers zien dat honden geen zicht- of hoorbare signalen nodig hebben om stress bij mensen op te pikken. Ook ruiken ze de stress niet alleen bij hun baasje, maar ook bij mensen die ze niet kennen.

Het onderzoek toont nog maar eens aan hoe sterk het reukvermogen van een hond is. Zo worden honden al ingezet om drugs en explosieven te ruiken. Er zijn ook honden die bepaalde ziektes, zoals soorten kanker, diabetes en corona herkennen.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.