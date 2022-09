Oudste tanden ooit gevonden in vis die ruim 420 miljoen jaar geleden rondzwom

Delen via E-mail

In China is een enorm oud stel tanden gevonden. Wetenschappers gaan ervan uit dat de tanden, die werden gevonden in het fossiel van een vis, ruim 420 miljoen jaar oud zijn. Nog niet eerder werden zulke oude tanden gevonden, schrijft AP