Ongeboren kinderen houden volgens studie van wortel, maar niet van boerenkool

Ongeboren kinderen reageren anders op verschillende geuren en smaken. Dat ontdekten wetenschappers door naar de gezichtsuitdrukking van de foetussen te kijken. En wat blijkt? Ze houden van wortel, maar niet van boerenkool.

Ongeboren kinderen ervaren smaak anders dan wij. Mensen proeven door een combinatie van smaak en geur. Deskundigen denken dat foetussen smaak ervaren door het vruchtwater in de baarmoeder in te slikken of in te ademen.