Waterdruppel op planetoïde ondersteunt theorie over ontstaan van leven op aarde

Op een planetoïde op zo'n 300 miljoen kilometer afstand van de aarde is een waterdruppel gevonden. Dat klinkt misschien niet zo bijzonder, maar volgens Japanse onderzoekers is het nieuw bewijs voor een theorie over het ontstaan van leven op aarde.

Door Leon Moleman

Wetenschappers vermoeden dat het water op aarde uit de ruimte afkomstig is. Zo wordt geopperd dat water op onze planeet kon achterblijven als een planetoïde met water op de aarde was gebotst. In dat water kan het eerste organische materiaal zijn ontstaan.

Volgens hoofdonderzoeker Tomoki Nakamura is het de eerste keer dat op een planetoïde nabij aarde water is aangetroffen. Daarom gaat het volgens hem om een "belangrijke ontdekking". Volgens The Guardian nemen meer dan 150 onderzoekers de druppel onder de loep om de kans op nieuwe bevindingen te vergroten.

De Japanse sonde Hayabusa2 werd in 2014 al richting planetoïde Ryugu gelanceerd. Twee jaar geleden keerde Hayabusa2 terug met kosmisch gruis. De sonde had ruim 5 gram aan stenen, stof en dus een druppel water aan boord.

Volgens Nakamura gaat het om "koolzuurhoudend water met zout en organische materie", zo citeert The Guardian hem. De hoofdonderzoeker zegt dat de bevinding rechtstreeks te maken kan hebben met het ontstaan van oceanen en organisch materiaal op de wereld.

Aanbevolen artikelen