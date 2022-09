Spermacel in 'peloton' heeft grotere kans op succes dan solozwemmer

Spermacellen hebben een grotere kans op succes als ze samen in een groepje zwemmen dan wanneer ze in hun eentje zwemmen. Onderzoekers vergelijken het met wielrenners die samenwerken in een peloton.

Door Lennart 't Hart

Het populaire idee is dat de snelste en sterkste mannelijke zaadcel het eerst bij het eitje van de vrouw is. Toch werken de spermacellen onderweg vaak samen om bij dat eindpunt te komen. Dat is bij mensen en bij allerlei andere zoogdieren zo.

Volgens de onderzoekers is het idee dat spermacellen individueel tegen elkaar racen, gebaseerd op 'platte' beelden van onder de microscoop. Maar toen de wetenschappers van twee Amerikaanse universiteiten een 3D-model maakten, zagen ze een hele andere wereld.

Ze zagen dat zaadcellen vaak in groepjes van twee of vier samen zwommen. De onderzoekers gebruikten hiervoor stierensperma, dat vergelijkbaar is met menselijk sperma.

Spermacellen zwemmen kop over kop

De onderzoekers begrepen eerst niet waarom de cellen dit deden. Om het mysterie op te lossen, spoten de onderzoekers vers stierensperma in een buisje. In het buisje zat vloeistof, dat leek op het slijm in een baarmoeder.

Vervolgens zagen de onderzoekers dat de spermatreintjes veel makkelijker door het slijm drongen. De spermasolisten werden meestal weggevaagd in de dikke stroom.

De wetenschappers zagen ook dat groepjes zaadcellen niet steeds één leider hadden die voorop zwom. Regelmatig wisselden de cellen van positie, net als wielrenners die kop over kop fietsen. Ook bleven de spermacellen niet altijd in hetzelfde groepje hangen. Soms verlieten ze hun cluster om aan te pikken bij een ander groepje.

Bijdrage aan kennis over onvruchtbaarheid

Volgens onderzoeker Chih-Kuan Tung kan het doel van het samenwerken zijn dat er ten minste één zaadcel in de eileider komt. "Want afzonderlijk zouden ze dit misschien niet kunnen, vanwege de sterke stroom van baarmoedervloeistoffen", zegt hij.

Als de cellen door het dikke slijm in de vagina, baarmoederhals en baarmoeder zijn, is het volgens Tung mogelijk dat de zaadcellen weer alleen verdergaan. Voorbij dat punt, als het sperma de eileiders bereikt, zijn de vloeistoffen namelijk weer dunner.

Het onderzoek kan wetenschappers meer leren over onvruchtbaarheid, zegt Tung. In de toekomst kunnen er misschien tests ontwikkeld worden om te zien hoe goed het sperma van een man clustert, stelt hij voor. De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Cell and Developmental Biology.

