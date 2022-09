Vissenhart van 380 miljoen jaar is oudste hart ooit gevonden

Onderzoekers hebben het oudste hart ooit gevonden. Het 380 miljoen jaar oude orgaan is van een prehistorische vis geweest en is gevonden in Australië.

Naast een fossiel met het hart werd ook een fossiel met een maag, darm en lever gevonden, maakt de Curtin University in Perth vrijdag bekend. De vondst werd gedaan in de Gogo-formatie, een gebied in het westen van Australië.

De organen zijn van een vis die behoorde tot de placodermen. Dat waren gewervelde vissen die ook wel worden beschouwd als de dinosauriërs van de zee. Zij zijn de oudst bekende dieren met een onderkaak. De vissen leefden ongeveer 420 tot 359 miljoen jaar geleden.

De gevonden fossielen zijn bijzonder, omdat dit zachte weefsel van prehistorische dieren niet vaak bewaard blijft. Ook komt het amper voor dat deze organen niet zijn platgedrukt in het fossiel, maar nog driedimensionaal zijn.

Met deze fossielen kan meer onderzoek worden gedaan naar de evolutie van gewervelde dieren, zoals zoogdieren en mensen. Zo ontdekten de onderzoekers dat de lever van deze vis groot was en ervoor zorgde dat het dier kon blijven drijven. Dat hebben haaien nu ook. Een andere overeenkomst met haaien is de vorm van het hart: dat is S-vormig en ligt bij de bek en onder de kieuwen.

John Long van Flinders University, een van de betrokken onderzoekers, noemt de ontdekking "een droom voor paleontologen". "Deze fossielen zijn zonder twijfel de best bewaarde ter wereld voor dit tijdperk."

