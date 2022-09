Saturnus dankt zijn ringen volgens nieuwe theorie aan vroegere maan

Saturnus kreeg zijn ringen door een vroegere maan, die is kapotgeslagen op de planeet. De botsing is ook de oorzaak dat Saturnus scheef staat. Dat concluderen Amerikaanse wetenschappers in een nieuwe studie.

Door Lennart 't Hart

Vandaag de dag heeft Saturnus 82 manen, maar volgens de onderzoekers had de planeet er ooit één meer. Zo'n 160 miljoen jaar geleden zou deze maan onstabiel zijn geworden. Het hemellichaam zou in de greep van Saturnus' zwaartekracht zijn gekomen en op de planeet zijn uiteengespat.

De gasplaneet slokte volgens de wetenschappers 99 procent van de maan op. De restanten zouden in een baan om Saturnus zijn geraakt. Uiteengevallen stukken ijs vormden zo uiteindelijk de ringen, zo opperen de onderzoekers.

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat het ringenstelsel van Saturnus zo'n 100 miljoen jaar oud is. Dat is veel jonger dan de 4,5 miljard jaar oude planeet zelf.

Er zijn verschillende wetenschappelijke theorieën over hoe Saturnus zijn ringen kreeg. Het leuke volgens de Amerikaanse onderzoekers is dat hun theorie ook verklaart waarom de ringen zo jong zijn.

De botsing met de maan verklaart volgens de wetenschappers eveneens waarom de planeet in een hoek van 26,7 graden gekanteld is. Andere astronomen vermoeden dat dit komt door interacties met buurplaneet Neptunus. Volgens de Amerikanen geeft hun theorie een betere uitleg, maar is het aan andere astronomen om die te beoordelen.

Voor hun studie maakten de onderzoekers gebruik van data van NASA's Cassini-missie in 2017. Zij hebben die gegevens omgezet in computermodellen. De bevindingen zijn donderdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

