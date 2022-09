'Mierendokters' verzorgen gewonde soortgenoten met stofje uit eigen klieren

Delen via E-mail

Afrikaanse mieren genezen gewonde soortgenoten met een stofje uit de eigen klieren. Gewonde mieren laten met behulp van feromonen weten dat ze hulp nodig hebben. Andere mieren voeren de gewonden gezamenlijk terug naar het nest om ze daar te behandelen. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van de Julius-Maximilians-Universität in de Duitse stad Würzburg.

De gewonde mieren communiceren met soortgenoten als de wond geïnfecteerd is. Ze maken dan een stofje aan dat bacteriële infecties en virussen tegengaat. Dit stofje is heel efficiënt: zo'n 90 procent van de mieren overleefde de verwondingen.

De Afrikaanse mier produceert de stof in een zakachtige klier in de borstholte. Als de 'mierendokters' de gewonden verzorgen, pakken ze met hun poten de stof uit de klier en nemen die in hun mond. Door de wond te likken, brengen ze de stof aan.