Onderzoek toont aan dat rondlopen beste manier is om baby te kalmeren

Veel ouders weten het al lang, maar een nieuwe studie heeft nu aangetoond dat baby's vasthouden en met ze rondlopen de beste manier is om ze te kalmeren.

Japanse onderzoekers kwamen erachter dat huilende baby's zo het snelst rustig werden. Gemiddeld ging de hartslag van een zuigeling dan binnen 30 seconden omlaag. Alle 21 baby's in de studie stopten met huilen. Bijna de helft viel ook in slaap.

Een vergelijkbaar effect trad op als de baby in een schommelende wieg werd gelegd. Wat niet werkte was als de moeder de baby alleen stil op schoot hield. Het kindje in een stilstaande wieg leggen, bracht ook niet het gewenste resultaat.