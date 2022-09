We zijn 'slimmer' dan onze voorouders dankzij speciaal gen in onze hersenen

Eén bijzondere eiwitverandering in onze genen heeft ervoor gezorgd dat wij veel meer neuronen kunnen ontwikkelen dan onze voorouders. Daardoor zijn onze hersenen groter en kunnen we er meer mee doen. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van wetenschappers van het Max Planck Instituut in Duitsland.

Door onze nieuwsredactie

De studie toont aan dat één enkele eiwitverandering in een specifiek gen onze hersenen helpt meer neuronen te ontwikkelen dan andere zoogdieren en dan onze uitgestorven neven, de Neanderthalers.

Het gaat om het zogenoemde TKTL1 gen dat deze eiwitverandering heeft. Dit gen komt tot uiting in cellen die zorgen voor de ontwikkeling van neuronen in de neocortex. Dat is het gebied van de hersenen waar alle belangrijke mentale processen plaatsvinden, zoals communiceren en het begrijpen van de wereld om ons heen. Dat gebied maakt ons menselijk.

TKTL1 helpt vetzuren te produceren, die belangrijk zijn bij de celdeling. De onderzoekers vermoeden dat die extra vetzuren ervoor zorgen dat cellen meer kunnen groeien en delen, wat resulteert in meer neuronen.

Onze hersenen bevatten gemiddeld 86 miljard neuronen. Dat zijn er drie tot vier keer meer dan onze voorouders. Neuronen zorgen er onder meer voor dat we vooruit kunnen plannen, kunnen communiceren en creëren.

Onderzoekers noemen de bevinding een "echte doorbraak". "We kunnen zien hoe onze hersenen verschillen van die van Neanderthalers en weten beter wat ons 'mens' maakt."

