Nieuw malariavaccin kan volgens wetenschappers de wereld veranderen

Wetenschappers van de University of Oxford hebben een nieuw malariavaccin ontwikkeld dat volgens hen de potentie heeft om de wereld te veranderen. Uit de eerste onderzoeksresultaten, die gepubliceerd zijn in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet , blijkt dat het vaccin tot 80 procent bescherming biedt tegen de dodelijke ziekte.

Een ander groot voordeel is dat het vaccin goedkoop geproduceerd worden, zeggen de onderzoekers. Er ligt al een deal met het Serum Institute of India - 's werelds grootste vaccinproducent - om meer dan 100 miljoen doses per jaar te produceren.

Al meer dan een eeuw wordt gewerkt aan effectieve malariavaccins. Maar dat is lastig, doordat de malariaparasiet moeilijk te herkennen is voor het afweersysteem. De parasiet verandert tijdens zijn levensloop ook nog eens van vorm. Hierdoor heeft het menselijk lichaam moeite om een passend antwoord te vinden.

Vorig jaar gaf de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor het eerst groen licht voor het eerste malariavaccin, dat werd ontwikkeld door de farmaceutische gigant GSK. Mosquirix, zoals het vaccin heet, is voor 30 procent effectief.

Het vaccin vereist maximaal vier doses en de bescherming neemt na enkele maanden af. Het team van Oxford denkt dat zijn vaccin effectiever is en op veel grotere schaal kan worden ingezet. "We denken dat de onderzoeksresultaten de beste tot nu toe zijn", zegt Adrian Hill van het onderzoeksinstituut Jennis Hill van de University of Oxford tegen BBC News.

Voor het einde van het jaar proef met 4.800 kinderen

Het team zal in de komende weken beginnen met het proces om het vaccin goedgekeurd te krijgen. Of het vaccin kan worden ingezet, zal afhangen van de resultaten van een grotere proef met 4.800 kinderen. Die zal voor het einde van dit jaar plaatsvinden.

Jaarlijks komen nog steeds meer dan 400.000 mensen om het leven door malaria.

