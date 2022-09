31.000 jaar oud skelet bewijst dat mensen veel eerder opereerden dan gedacht

Archeologen hebben in een grot in Borneo een skelet van 31.000 jaar oud gevonden. Het skelet mist het onderste deel van het linkerbeen, volgens de wetenschappers door een chirurgische ingreep. Dat zou het skelet het oudst gevonden bewijs van een medische operatie ooit maken.

De ontdekking werpt nieuw licht op het verloop van de menselijke geschiedenis, vooral op het gebied van geneeskunde. Een amputatie van een ledemaat is zelfs met moderne middelen een risicovolle operatie. Nu blijkt dat mensen veel eerder dan gedacht al in staat waren tot het uitvoeren van een dergelijke ingreep.

"Dit onverwacht vroege bewijs van een succesvolle amputatie wijst erop dat mensen in dit gebied toen al over gevorderde medische kennis beschikten", aldus de wetenschappers. Hun onderzoek is gepubliceerd in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature .

Voor de ontdekking van het skelet in Borneo, was een gebeente dat in Frankrijk werd gevonden het oudste bewijs van een amputatie. Het Franse skelet was van een oudere boer, wiens arm zevenduizend jaar geleden was afgezet boven de elleboog.