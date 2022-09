James Webb-telescoop ontdekt duizenden nieuwe sterren in Tarantulanevel

De James Webb-telescoop heeft duizenden nooit eerder ontdekte sterren op beeld vastgelegd. De hemellichamen werden gezien in de Tarantulanevel, die zo'n 170.000 lichtjaren van de aarde is verwijderd.

Door Robbert van der Linde

De Tarantulanevel dankt zijn naam aan de stofwolken waar de nevel grotendeels uit bestaat. Die lijken op flarden van het spinnenweb dat een tarantula voor zichzelf spint om in te wonen. De sterren bevinden zich in het sterrenbeeld Goudvis, dat op aarde alleen vanaf het zuidelijke halfrond te zien is.

Wetenschappers zien dat in het sterrenstelsel veel meer sterren geboren worden dan in de Melkweg. De Tarantulanevel bevat de grootste en helderste groep sterren buiten de Melkweg die we vanaf de aarde kunnen zien. Binnen die groep sterren bevinden zich de heetste en grootste sterren die tot nu toe bekend zijn.

Met de krachtige James Webb-telescoop kunnen wetenschappers nu ook door de nevel heen kijken en veel scherpere foto's maken. Daardoor kwamen duizenden nieuwe, jonge sterren in beeld. Wetenschappers kunnen zo beter bestuderen hoe sterren ontstaan en zich ontwikkelen.

De James Webb-telescoop is de grootste en krachtigste telescoop die ooit is gemaakt. Wetenschappers kunnen er verder mee de ruimte in kijken dan ooit. De telescoop maakte eerder al de scherpste infraroodfoto van het heelal ooit. Het project is een samenwerking tussen onder meer de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en haar Europese evenknie ESA.

2:00 Afspelen knop Deze ontdekkingen kunnen we komend jaar van de James Webb-telescoop verwachten

