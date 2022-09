Studie: een nu droge tak van de Nijl hielp bij het bouwen van piramides

Een nieuwe studie over de Nijl heeft een al lang bestaande theorie over de bouw van de piramides van Gizeh nieuw leven ingeblazen. De piramidebouwers zouden gebruik hebben gemaakt van een arm van de rivier die "inmiddels ter ziele is gegaan" om bouwmaterialen te verplaatsen, meldt CNN

Een team van de universiteit van Aix-Marseille in Frankrijk onderzocht onder leiding van geograaf Hader Sheisha hoe de rivier de Nijl in Egypte er de afgelopen 8.000 jaar uit zou hebben gezien. Daarvoor gebruikten zij paleo-ecologische aanwijzigingen. Dat betekent dat er rekening wordt gehouden met reacties tussen factoren zoals vochtigheid, temperatuur, zonlicht, zoutgehalte en waterbeweging.

Het onderzoeksteam onderzocht eerst de rotslagen die in 2019 uit de uiterwaarden van Gizeh werden geboord. Zo konden ze de waterstanden in de Khufu-tak duizenden jaren geleden schatten. Ook onderzochten ze gefossiliseerde stuifmeelkorrels uit kleiafzettingen om zo te weten te komen welke gebieden hoge waterstanden hadden.

De Grote Piramide is ongeveer 120 meter hoog en werd gebouwd in opdracht van farao Khufu in de 26e eeuw voor Christus. De piramide bestaat uit 2,3 miljoen stenen blokken. Het is de grootste van de groep piramides in Gizeh. De andere twee belangrijkste piramides zijn van Khufu's zoon Khafre en kleinzoon Menkaure. De gebouwen, omringd door tempels, begraafplaatsen en arbeidersverblijven, zijn de oudste van de zeven wereldwonderen.