Slaaptekort maakt mensen minder bereid om elkaar te helpen

Mensen met een slaaptekort zijn minder bereid anderen te helpen dan wanneer ze een goede nacht achter de rug hebben. Dat hebben wetenschappers aan de University of California in Berkeley aangetoond.

Uit de proef bleek dat het hersengebied dat mensen gebruiken om zich in te leven in anderen minder actief was na een slapeloze nacht. "Het is alsof deze delen van de hersenen niet reageren wanneer we proberen met andere mensen om te gaan", zegt onderzoeker Eti Ben Simon.