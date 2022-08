Werkend brein en kloppend hart ontwikkeld in kunstmatige muizenembryo's

Wetenschappers hebben in een laboratorium kunstmatige muizenembryo's gemaakt, zonder gebruik te maken van eieren of sperma. In de muizen zijn werkende hersenen en kloppende harten gevonden. Dat blijkt uit een publicatie van onderzoek van de universiteit van Cambridge donderdag.

Door onze nieuwsredactie

Met deze techniek kunnen wetenschappers meer te weten komen over de vroegste stadia van orgaanontwikkeling. Natuurlijke processen die normaal gesproken in de baarmoeder plaatsvinden, zijn nu veel beter te bestuderen. De embryo's hielden het maar acht dagen vol, maar dat was net genoeg om de begin van de groei van de hersenen te zien.

Wetenschappers zijn euforisch en stellen dat we met deze techniek meer te weten kunnen komen over waarom zoveel zwangerschappen mislukken en hoe we dat kunnen voorkomen. Het vroege stadium van orgaanontwikkeling vertelt ons veel over de menselijke ontwikkeling en daardoor kunnen we goed zien waar het vaker misgaat.

Daarnaast zou het resultaat kunnen betekenen dat we minder afhankelijk zijn van dieren bij onderzoek. We kunnen de kunstmatige dieren bijvoorbeeld gebruiken om medicijnen op te testen.

Wetenschappers benadrukken dat de techniek "veelbelovend" is, maar er zijn aanpassingen nodig om betere resultaten te behalen. De embryo's zouden iets langer moeten leven om de orgaanontwikkeling beter te kunnen bestuderen, maar dat is lastig omdat daar een placenta voor nodig is.

Volgens de Britse wet mogen menselijke embryo's tot de veertiende dag worden onderzocht. Er zijn nog geen regels voor kunstmatige embryo's, wetenschappers zeggen dat die regels wel nodig zijn om baanbrekend onderzoek mogelijk te maken.

