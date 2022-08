Mens stamt toch niet af van Minion-achtig oerwezentje zonder anus

Mensen stammen toch niet af van een mysterieus, piepklein oerwezen zonder anus. Dat dachten wetenschappers eerst wel, maar nieuw bewijs toont iets anders aan.

Het gaat om de half miljard jaar oude Saccorhytus. Het 1 millimeter kleine wezen lijkt op een kwaadaardige Minion van de populaire animatiefilmreeks Despicable Me. Het is een stekelige, rimpelige, ovaalvormige zak. Rond de mond zitten stekels en gaten.

Hoe de anus in de evolutie ontstond - en soms ook weer verdween - boeit wetenschappers zeer. Kennis over de ontwikkeling van de anus draagt bij aan wat we weten over hoe dieren geëvolueerd zijn.