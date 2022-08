Nachtelijk gedrag van springspinnen lijkt erg op remslaap

Vallen spinnen in slaap? Dat vroegen onderzoeker Daniela Roessler, een evolutionair bioloog aan de Universiteit van Konstanz in Duitsland, en haar collega's zich af. Door 's nachts baby springspinnen te filmen kwamen ze erachter dat hun ogen flikkerden en ze spiertrekkingen hadden. Volgens de onderzoekers lijkt dit gedrag op remslaap.

Andere dieren, zoals sommige volgens en zoogdieren, ervaren ook remslaap. Maar over het slaapgedrag van springspinnen was volgens Roessler nog weinig bekend.

Het begon allemaal toen Roessler een aantal springspinnen had verzameld om te bestuderen. Springspinnen zijn veel voorkomende spinnen met een harig lichaam en vier grote ogen. Roessler zag hoe de spinnen 's nachts aan een spinragdraadje hingen. "Het was het meest ongewone wat ik ooit heb gezien", aldus Roessler.

Het onderzoek toonde aan dat de nachtelijke bewegingen van de springspinnen erg leken op de remslaap in andere diersoorten. Honden en katten ervaren bijvoorbeeld ook spiertrekkingen tijdens hun slaap. De bewegingen van de spinnen volgden een regelmatig patroon dat vergelijkbaar is met slaapfases van mensen.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.