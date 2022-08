Minuscule trackers op motten leggen uitzonderlijk navigatievermogen bloot

Elk jaar maken miljoenen insecten een lange reis naar landen elders in de wereld. In de herfst leggen motten 's nachts duizenden kilometers af tussen Europa en Afrika. Lang dachten onderzoekers dat de insecten daar kwamen door met de wind mee te vliegen, maar dat blijkt niet helemaal het geval.

Met behulp van minuscule zendertjes konden Duitse onderzoekers de vliegroutes van de motten volgen. Het gebruik van deze zendertjes is uitzonderlijk, het was eerder niet mogelijk om de vliegbewegingen van insecten te bestuderen vanwege hun kleine formaat.

De veertien zogenoemde doodskop-haviksmotten die voor dit onderzoek zijn gebruikt, zijn relatief groot in vergelijking met andere motten. De trackers werden op de rug van deze motten gelijmd. De beetjes ondervonden hier geen last van en konden er prima mee vliegen.

Voor dit onderzoek werden de diertjes in Duitsland vrijgelaten in de hoop dat zij op hun migratieroute naar de Alpen zouden vliegen. De onderzoekers vlogen per vliegtuig met de motten mee en noteerden hun route. De langst genoteerde route was zo'n 90 kilometer.