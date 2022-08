Omstandigheden niet ideaal, maar zo kun je vannacht vallende sterren zien

Komende nacht komt de meteorenzwerm Perseïden weer voorbij. Dat levert vaak een spectaculair schouwspel op. Door de volle maan zijn de omstandigheden dit jaar niet ideaal. Sterrenkundige Felix Bettonvil legt uit hoe je toch nog vallende sterren kunt zien.

Door Lennart 't Hart

Wat is een vallende ster? Een vallende ster is eigenlijk geen ster. Het is een meteoor. Dat is een stukje rots dat in de dampkring van de aarde verbrandt. Wat je daarvan ziet, is een lichtstreepje in de lucht.

De Perseïden zijn een wolk van gruis, achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle.

Om vallende sterren goed te kunnen zien, zijn we van een aantal dingen afhankelijk. Het belangrijkste: is het donker of niet? In de nacht van vrijdag op zaterdag komen de meeste Perseïden voorbij. Helaas is de maan dan ontzettend helder. Daarbij vallen de zwakker schijnende vallende sterren in het niet.

De zwerm komt elk jaar rond deze tijd in augustus langs. Onder goede omstandigheden zijn er op het hoogtepunt dan zestig tot tachtig vallende sterren per uur te zien. Maar daarvoor mag de maan niet schijnen. Ook mag het niet bewolkt zijn. Komende nacht zijn er in ieder geval geen wolken. Ondanks het maanlicht kun je dan toch nog zo'n tien vallende sterren per uur zien.

Het beste moment om de meteoren te spotten, is vannacht tussen 3.00 en 4.00 uur. Het maakt volgens sterrenkundige Bettonvil niet uit in welke richting je kijkt. Al is het wel slim om naar het donkerste stuk hemel te kijken. Ga daarvoor met je rug naar de maan staan. Probeer daarnaast ook een plek op te zoeken met zo weinig mogelijk kunstlicht.

Houd je blik op de hemel gericht

Om Perseïden te zien, hoef je niet per se tot diep in de nacht op te blijven. Ook vanavond tussen 22.00 en 23.00 uur heb je al een goede kans om een vallende ster te spotten. Bovendien komen de objecten op dat tijdstip scherend door de dampkring. Dat betekent dat de meteoren lange sporen achterlaten.

De Perseïden zijn een van de drie grote zwermen, die elk jaar langs de aarde vliegen. Half december komen de Geminiden langs. Begin januari is het de beurt aan de Boötiden.

Maar ook op andere momenten kun je vallende sterren zien, want er zijn genoeg meteoren actief. Elke heldere nacht maak je wel kans er één te spotten. Als je maar lang en geduldig genoeg naar de hemel blijft staren. De Perseïden zijn de komende nachten nog te zien, maar wel elke nacht steeds minder.

0:33 Afspelen knop Timelapse: Vallende sterren boven Griekenland door meteorenzwerm de Perseïden

