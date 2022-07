Skelet T. rex-voorganger geveild voor 6 miljoen euro, wetenschappers niet blij

Het skelet van een Gorgosaurus, verwant aan de Tyrannosaurus rex, is donderdag geveild voor 6,1 miljoen dollar (6 miljoen euro). De koper van wie de naam niet genoemd is, wist het skelet in zijn privécollectie te krijgen. Over dat laatste maken wetenschappers zich zorgen.

Door: Lennart 't Hart

De veiling van het skelet vond plaats bij het beroemde veilinghuis Sotheby's in New York. Het is voor het eerst dat een exemplaar privébezit is. Alle andere skeletten van de dinosaurussoort die gevonden zijn, staan in musea. De hoogste bieder mag het skelet ook een bijnaam geven.

Wetenschappers maken zich zorgen over de vercommercialisering van fossielen. Als meer dinosaurusskeletten in privécollecties belanden, is dat slecht voor de wetenschap, redeneren de onderzoekers. Zij kunnen er zo namelijk geen onderzoek naar doen.

Grote dinoskeletten, zoals dat van de Gorgosaurus, zijn bovendien schaars. Geschat wordt dat er zo'n vijftig fossielen van de Tyrannosaurus rex (T. rex) op de wereld zijn, variërend van een heel skelet tot een enkele tand. Overblijfselen van Gorgosaurussen zijn nog zeldzamer.

Skelet T. rex leverde eerder 32 miljoen dollar op

De Gorgosaurus leefde in het late krijt, tien miljoen jaar eerder dan de T. rex. De Gorgosaurus was kleiner, maar waarschijnlijk ook sneller dan zijn gevreesde opvolger.

De afgelopen jaren vielen vaker grote dinosaurusskeletten in handen van particulieren. Een T. rex met de bijnaam 'Stan' ging in oktober 2020 onder de hamer voor bijna 32 miljoen dollar. De overblijfselen van een Deinonychus antirrhopus, de dinosaurus die model stond voor de bloeddorstige velociraptors uit de film Jurassic Park, leverden 12,4 miljoen dollar op.

Tegen de privéveilingen van dinosaurusresten valt weinig te doen. Fossielen die in de Verenigde Staten op privaat land worden gevonden, mogen voor winst worden verkocht. De veilingen zijn dan ook legaal.

