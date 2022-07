'Oudste roofdier' vernoemd naar David Attenborough

Een 560 miljoen jaar oud fossiel van het wezen dat volgens onderzoekers het eerste roofdier was, is vernoemd naar de Britse natuuronderzoeker en presentator David Attenborough. Het schepsel kreeg de naam Auroralumina attenboroughii.

Hij noemde het "enorm opwindend" om te weten dat het fossiel wellicht één van de talrijke fossielen is die inzicht geven in " het ontstaan van complex leven op aarde".

Het fossiel is gevonden in Charnwood Forest bij Leicester in Midden-Engeland, waar Attenborough vroeger vaak op jacht ging naar fossielen. De 96-jarige zei dat hij "echt opgetogen" was.