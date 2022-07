Wetenschappers vermoeden dat insecten in staat zijn om pijn te voelen

Insecten zouden mogelijk pijn kunnen ervaren én hieronder kunnen lijden. Dat schrijven onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, na het bestuderen van meerdere wetenschappelijke onderzoeken over de pijnervaring van insecten. Het insectenbrein zou beschikken over dezelfde 'hersencontroles' die mensen en zoogdieren gebruiken als ze pijn voelen.

Door: Georgia Oost

In het artikel, dat vorige week werd gepubliceerd, schrijven wetenschappers dat insecten "mogelijk lichamelijke reacties en hersencontroles tonen als ze pijn hebben, en deze ook kunnen negeren om te overleven."

Insecten zouden een lichamelijke reactie op nociceptie aantonen. Nociceptie is het vermogen om weefselbeschadiging waar te nemen. In andere woorden: als het lichaam kan reageren op nociceptie, is het in staat om pijn te ervaren.

Reflexen

Nociceptie zorgt er doorgaans voor dat mensen en dieren een reflex-reactie hebben als ze iets pijnlijks ervaren, zoals het snel terugtrekken van je hand als je iets heets aanraakt. Dat legt de hoofdauteur van het artikel, Matilda Gibbons, in het onderzoek uit.

"Reflexen bestaan bij relatief eenvoudige dieren zoals wormen en hoeven niet meteen te betekenen dat ze dan pijn lijden", zei Gibbons eerder tegen het tijdschrift Newsweek. Daarom besloot Gibbons te onderzoeken of deze dieren ook in staat zijn om pijn te voelen.

Pijn in zoogdieren, mensen en insecten

Van zoogdieren is al langer bekend dat ze hun 'nociceptieve vermogen' kunnen controleren, staat in het onderzoek. Dit houdt in dat ze hun gedrag kunnen aanpassen wanneer ze pijn voelen, met het doel hun overlevingskans te vergroten.

Als een leeuw bijvoorbeeld gewond raakt in een gevecht, is hij in staat zijn nociceptieve verwerking te dempen om ondanks de pijn door te vechten. Makkelijker uitgelegd: zoogdieren zijn in staat pijn te voelen, maar kunnen dit negeren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld eerst het gevecht winnen, en daarna pas hun wonden likken. Als een dier dit kan, heeft het controle over zijn nociceptieve verwerking, staat in het onderzoek.

Ook mensen kunnen dit. "Een kenmerk van de manier waarop mensen pijn voelen, is dat zenuwsignalen in de hersenen het kunnen moduleren", zegt Gibbons in het interview met Newsweek. "Zo zijn soldaten zich soms niet bewust van ernstige verwondingen die ze hebben opgelopen en vechten ze gewoon door, omdat hun lichaamseigen 'pijnstillers' het nociceptieve signaal onderdrukken". Maar kunnen insecten dit ook?

Ook insecten dempen de pijn

Na meerdere insecten te bestuderen, werd ontdekt dat ook het insectenbrein over hersencontroles beschikt die de reacties op pijn dempen.

"We kunnen deze dieren niet vragen naar hun pijn en kunnen ook niet aan hun gezichtsuitdrukkingen zien of ze pijn hebben, wat bijvoorbeeld bij honden wel kan", legt Gibbons uit. "Maar de aanwezigheid van de hersencontroles die we hebben ontdekt maakt het zeer aannemelijk dat insecten pijn ervaren", zegt een mede-auteur van het onderzoek.

Insecten in de legbatterij?

Hoewel dit veel leert over insecten, heeft het ook veel invloed op de ethiek, zo staat in het onderzoek geschreven. "Insecten worden namelijk vaak blootgesteld aan pijnlijke stoffen in bijvoorbeeld de landbouw of onderzoeken, en krijgen hier waarschijnlijk ook pijn van."

Onderzoekers verwijzen ook naar de populariteit van het eten van insecten. "De Verenigde Naties adviseren al langer om over te stappen van de traditionele veeteelt naar de kweek van insecten voor menselijke consumptie". Dit besluit is echter genomen in de veronderstelling dat insecten hier toch niet onder lijden, schrijven de onderzoekers. "We moeten voorkomen dat we opnieuw de ethische fouten van de conventionele legbatterijen maken, dit keer bij onze insecten. Mensen moeten begrijpen dat insecten in staat zijn om pijn te ervaren en hieronder lijden. "

