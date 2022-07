Nieuwe vleesetende dinosaurus ontdekt met korte armpjes zoals de T. rex

Wetenschappers hebben in Argentinië een nieuwe vleesetende dinosaurussoort ontdekt met korte armpjes, net als de Tyrannosaurus rex had. De soort heeft de naam Meraxes gigas gekregen. Het dier had een lengte van 11 meter en een gewicht van meer dan 4 ton. Dat concluderen onderzoekers in een rapport dat deze week verscheen.