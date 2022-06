Fossielen van onze vroege voorouders miljoen jaar ouder dan gedacht

Fossielen van een van onze vroegste voorouders die gevonden zijn in een grot in Zuid-Afrika zijn een miljoen jaar ouder dan eerder gedacht, blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappers ontdekten dat de fossielen in de Zuid-Afrikaanse Sterkfonteingrotten zo'n 3,4 miljoen tot 3,6 miljoen jaar oud zijn. Dat betekent dat deze mensachtigen rond dezelfde tijd op aarde rondliepen als hun Oost-Afrikaanse verwanten, zoals onze bekendste Afrikaanse voorouder Lucy.

Lucy's 3,2 miljoen jaar oude skelet werd in 1974 gevonden in Ethiopië. Ze behoorde tot de Australopithecus afarensis, een van de oudste bekende mensachtigen. De fossielen in de Sterkfonteingrotten behoren ook tot het geslacht Australopithecus.

Aanvankelijk werd gedacht dat de oeroude botten 2 tot 2,6 miljoen jaar oud waren. De onderzoekers gebruikten een nieuwe techniek om het natuurlijke materiaal van de grotten te dateren. Daaruit bleek dat de fossielen dus veel ouder waren dan eerder gedacht.

De fossielen bestonden onder meer uit een in 1947 bijna volledig gevonden schedel van een vrouw die de naam mevrouw Ples heeft gekregen.

Bakermat van de mensheid

De kalksteengrotten in Sterkfontein, zo'n 50 kilometer ten noordwesten van Johannesburg, staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. In de grotten zijn al honderden Australopithecus-fossielen gevonden. Nergens ter wereld zijn er meer overblijfselen van deze oude menssoort opgegraven. De grotten staan daarom bekend als de bakermat van de mensheid.

Volgens de onderzoekers toont hun studie aan dat de geschiedenis van de mens nog complexer is dan wetenschappers al dachten. Om meer te weten te komen over onze evolutie, gaan ze ook andere fossielen die in de grot zijn gevonden opnieuw dateren.

De nieuwe bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

