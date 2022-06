Zeer zeldzame bevroren babymammoet ontdekt in Canada

Geldzoekers hebben dinsdag in de permafrost van Yukon, een gebied in het noordwesten van Canada, een gemummificeerde wolharige babymammoet gevonden. Het dier zou meer dan 30.000 jaar geleden op de wereld hebben gelopen, meldt de gemeente

De gemeente beschrijft de mammoet als "de compleetste gemummificeerde mammoetvondst ooit". Volgens BBC News is het pas de tweede keer dat een bevroren wolharige mammoet is gevonden. Het eerste exemplaar werd in 2007 opgegraven in Siberië. Die vondst was zeker 42.000 jaar oud.