Grootste bacterie ooit ontdekt: 'Als een mens ter grootte van Mount Everest'

Wetenschappers van het Lawrence Berkeley National Laboratory hebben de grootste bacterie ooit ontdekt. Deze reuzenbacterie is met het blote oog te zien, terwijl kleinere varianten zonder microscoop niet waar te nemen zijn. De ontdekking van de bacterie zet volgens de onderzoekers de wetenschap op zijn kop.

Door: NU.nl

De bacterie werd ontdekt in de mangroves van Guadeloupe, een Frans overzees departement in de Caraïbische Zee. Het organisme is ongeveer zo groot als een wimper. Het grootste exemplaar van de bacterie was zo'n 2 centimeter lang. Voor een normaal gesproken microscopisch klein organisme is dat gigantisch.

"Deze bacterie is zeker vijfduizend keer zo groot als de meeste bacteriën. Dit is alsof je een mens ontdekt die zo groot is als de Mount Everest", zei hoofdonderzoeker Jean-Marie Volland van het Lawrence Berkeley National Laboratory.

Niet alleen de afmeting, maar ook de structuur van de bacterie is bijzonder. Waar eerder gevonden reuzenbacteriën uit kolonies van honderden tot duizenden cellen bestonden, is de Thiomargarita magnifica een eencellig organisme.

Dat de bacterie desondanks zo groot kon worden, komt neer op een grote verschuiving in wat we weten over (micro)biologie. Het kan zelfs licht werpen op hoe eencellige organismen uiteindelijk evolueerden tot alle andere levensvormen op aarde, waaronder mensen.

"Toen we zagen dat een bacterie van dergelijke afmetingen uit een enkele bacteriële cel bestond, was dat wel een aha-erlebnis. Het laat zien dat levende cellen nog veel complexer, georganiseerder en veelzijdiger kunnen zijn dan we al dachten", aldus Volland.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen