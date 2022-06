'Ongeschonden' Romeins tempelcomplex ontdekt in Oost-Gelderland

Archeologen hebben een compleet en relatief ongeschonden Romeins heiligdom ontdekt in het Gelderse Herwen-Hemeling. Romeinse soldaten gebruikten de tempels om hun goden te aanbidden. De vondst is niet alleen voor Nederland, maar ook internationaal, zeer uitzonderlijk, meldt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) maandag.

Volgens de RCE is nog nooit eerder in Nederland zo'n compleet complex gevonden. Bovendien is het de eerste ontdekte tempel in ons land die pal op de grens van het Romeinse rijk - de limes - lag.